Filistin'den İsrail'e tepki

Hamas, Fetih, İslami Cihad Hareketi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ve Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi'nin de aralarında bulunduğu farklı grupları çatısı altıda toplayan Ulusal ve İslami Güçler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"GERGİNLİĞİ ARTTIRMA BOYUTUNDALAR"

Açıklamada, "İşgalcilerin tüm Gazze Şeridi bölgelerini hedef alması ve birçok direniş mevzisine ulaşan saldırıların boyutu, onların gerginliği tırmandırma niyetlerini yansıtıyor." ifadesine yer verildi.

Gazze'deki halka ve direnişe yönelik gerginliği tırmandırmanın sonuçlarından tamamen İsrail'in sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Filistin halkı toprakları için direnmeye devam edecek ve düşman saldırıları onu korkutamayacak. Filistin direnişi görevini bırakmayıp, topraklarını savunma ve gelecek tüm saldırıları püskürtme konusunda sorumlulukla hareket edecektir."