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Filistin'den İsrail'in şartlarına ret

Filistin'in, İsrail'in kendileriyle yeniden barış görüşmesine başlamak için sunduğu şartları kabul etmediği bildirildi.

18.10.2017 - 05:13
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sd

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Redine, İsrail'in Filistin yönetimi ile barış müzakerelerine başlamak için öne sürdüğü şartları kabul etmediklerini duyurdu.

Uluslararası toplumun, Filistin ulusal yönetiminin Gazze'ye dönmesinden ve uzlaşı hükümetinin burada görevi devralmasından memnuniyet duyduğuna dikkati çeken Ebu Redine, "Mısır gözetiminde Kahire'de varılan anlaşma doğru yönde ilerliyor. İsrail'in herhangi bir düşüncesi, Filistin'in bu süreci devam ettirmedeki resmi tutumunu değiştirmeyecektir. Hamas ile Fetih arasında uzlaşı Filistin için büyük bir çıkardır." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN 7 ÖN KOŞULU

İsrail hükümetince yapılan açıklamada, Filistin yönetimiyle yeniden barış görüşmesine başlamak için "Hamas'ın silahsızlandırılması" dahil 7 ön koşul öne sürülmüştü.

Açıklamada bu koşullar, "Hamas'ın silahsızlandırılaması, Hamas'ın İsrail'i tanıması ve terörü bırakması, Hamas'ın elindeki İsrailli askerlerin cenazeleri ve esir tutulan sivillerin iade edilmesi, Filistin yönetiminin Gazze'de güvenlik kontrolünü ve sınır kapılarını tamamen eline alarak kaçakçılığı önlemesi, Filistin yönetiminin Batı Şeria'da Hamas'ın terör altyapısına yönelik operasyonlarını sürdürmesi, Hamas'ın İran'la ilişkilerini kesmesi ve Gazze'ye para ve insani ekipmanların girişinin Filistin yönetimi ile bu amaçla kurulan mekanizma üzerinden devam etmesi" olarak sıralanmıştı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden müzakereler kapsamında, geçen hafta Hamas ve Fetih heyetlerinin Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzaladığı bildirilmişti.

İsrail ile Filistin yönetimi arasında yapılan barış müzakereleri 2014 yılında kesintiye uğramıştı.

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