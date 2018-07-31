Filistin'den Kareler fotoğraf sergisi açıldı

Denizli ile Aydın arasındaki demiryolu hattında rayların altının boşaldığını fark eden makinistler olası faciayı önledi. Onarım için durdurulan seferler normale döndü.

5

Turizm gelirlerinde büyük artış: Yüzde 30 yükseldi

Turizm geliri nisan, mayıs ve haziran aylarından oluşan 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 30.1 artarak 7 milyar 44 milyon 591 bin dolar oldu.