taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.158
USD
4,9129
EURO
5,7580
ALTIN
192,96
PETR
75,3300

Filistin'den Kareler fotoğraf sergisi açıldı

Mescid-i Aksa, Kudüs, tarihi Filistin şehirleri ve kültürü, Filistin'den Kareler fotoğraf sergisine yansıdı.

AA | 31.07.2018 - 09:21..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği (UKEAD) tarafından düzenlenen sergi, Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda açıldı. Daha önce Yenikapı, Kadıköy ve Kirazlı istasyonlarında İstanbullularla buluşturulan sergide, 12'si siyah beyaz olmak üzere 25 fotoğraf bulunuyor.

5 AĞUSTOSA KADAR ZİYARETE AÇIK OLACAK

Filistin'den Kareler sergisinde portre fotoğrafların yanı sıra sokak, tarihi yapı, ibadethane ve ev fotoğrafları yer alırken, Filistin'in her yönüyle tanıtılması amaçlanıyor.

Filistin'deki yaşamın tarih ve kültürle birlikte anlatıldığı sergi, 5 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

Filistin'den Kareler fotoğraf sergisi açıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'de gizli karar merkezi iddiası Tuncay Özkan'ı çıldırttı

CHP'de gizli karar merkezi iddiası Tuncay Özkan'ı çıldırttı

116
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı

46
Türkiye'nin BRİCS'e alınması gündemde

Türkiye'nin BRİCS'e alınması gündemde

54
Aleyna Tilki: Türkiye’de tatil mi yapılır

Aleyna Tilki: Türkiye’de tatil mi yapılır

311
Salih Müslim'den kuru tehditler

Salih Müslim'den kuru tehditler

99
Ahmet Şık: Bu ülkenin mayası kötülük barındırıyor

Ahmet Şık: Bu ülkenin mayası kötülük barındırıyor

250
Buse Narcı: Sinan'a Yunan heykelim diye sesleniyorum

Buse Narcı: Sinan'a Yunan heykelim diye sesleniyorum

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM