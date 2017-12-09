Filistin’i anlamak isteyenler için 10 kitap

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde “Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan edeceğiz” sözü yarım asırdan fazla süren Filistin sorununu bir kez daha ateşledi.

YARIM ASIRI GEÇEN FİLİSTİN SORUNU

Trump’ın bu sözleri İslam dünyasında büyük yankı uyandırırken, sokaklara inen insanlar Trump’ı ve Amerika yönetimi sert biçimde protesto etmeye başladılar. Bir anda dünyanın gündemine oturtan Filistin meselesi yarım asırdan fazladır çözümsüzlüğünü koruyor. 1948 yılında Balfour Deklarasyonunla kurulan İsrail Devleti’nin Ortadoğu’daki varlığı tehlike oluşturmaya başlamıştı.

ÜÇ SEMAVİ DİNİN MABEDİ

İsrail ve Filistin arasında ateşlenen çatışmalar halen durmuş değil ve her geçen gün biraz daha büyümektedir. Üç semavi dinin kutsal mabedi olan Kudüs’ün hangi ülkenin başkenti olacağı tartışması sıcaklığını korurken, uluslararası siyasi güçlerin tarafsızlığını yitirmesi, Filistin’i bu alanda yalnız bıraktı. Özellikle Türkiye’nin desteğini her zaman yanında hisseden Filistin ve Müslüman dünyası için Türkiye sığınan bir liman olmuştur. Nitekim ABD Başkanı Trump’ın açıklamasına en sert tepkiyi Türkiye verdi, bu konudaki kararlığını bir kez daha göstermiş oldu.

Peki, nedir Filistin meselesi? Bütün dünyanın gündemini meşgul eden, binlerce insanın ölümüne sebep olan kangrene dönen Kudüs ve Filistin sorunu...

Biz de Kitap Ayracı olarak, tekrar alevlenen Kudüs meselesini daha iyi analiz etmek isteyen kitapseverler için bir dosya hazırladık. Filistin sorununu anlatan roman, araştırma - inceleme, söyleşi, tarih türünde olan 10 kitabı beğeninize sunuyoruz.

AYETULLAH SEYYİD ALİ HAMANEİ - FİLİSTİN

İran'ın dini lideri Seyyid Ali Hamaney'in kaleme aldığı "Filistin" kitabı Filistin meselesini köktenci bir bakış açısıyla sunuyor.

Yazar: Ayetullah Seyyid Ali Hamenei

Yayınevi: Feta Yayıncılık

Syf: 472

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YUSUF EL KARADAVİ - KUDÜS





İslam dünyasının ünlü bilgin ve din adamlarından Yusuf el-Kardavi'nin "Kudüs" kitabı, Filistin meselesini derinlemesine ele alırken, ve bunun için çözüm önerileri sunuyor.

Yazar: Yusuf El Karadavi

Yayınevi: Nida Yayıncılık

Syf: 166

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AVİ SHLAİM - FİLİSTİN'İ BÖLÜŞTÜRMEK





Britanyalı tarihçi Avi Shlaim, israil ve Filistin meselesini farklı bir perspektiften sunuyor.

Yazar: Avi Shlaim

Yayınevi: Küre Yayınları

İngilizceden çeviren: Muttalip Tütüncü

Syf: 493

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YASMİNA KHADRA - SALDIRI

Tel Aviv’in insan kaynayan restoranlarından birinde bir kadın, hamile elbisesinin altına gizlediği bombayı patlatır. Mısırlı yazarın sarsıcı, soluk kesen romanı

Yazar: Yasmina Khadra

Yayınevi: Destek Yayınları

Çeviri: Nevra Gürsoy

Syf: 240

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D&R

JOE SACCO - FİLİSTİN

Filistin, Birinci İntifada’nın devam ettiği 1991-92 yıllarında, Joe Sacco’nun Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle geçirdiği iki aylık dönemi içeriyor.

Yazar: Joe sacco

Yayınevi: İthaki Yayınları

İngilizceden çeviren: Hilal Alkan Zeybek

Syf: 296

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LARYY COLLİNS & DOMİNİQUE LAPİERRE - KUDÜS EY KUDÜS

14 Mart 1948 günüydü. O gün İngilizlerin Filistin’den ayrıldıklarını, Yahudilerin İsrail Devleti’nin kuruluşunu ilan ettiklerini, Arapların savaşa girdiklerini gördü.

Bir ihtilaf Kutsal Toprağı alevlere boğacak ve alevler bir daha da sönmeyecekti. Bu kitap ihtilafın doğuşunu anlatıyor

Yazarlar: Laryy Collins&Dominigue Lapierre

Yayınevi: Kronik Kitap

İngilizceden çeviren: Aydın Emeç

Syf: 608

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SÜLEYMAN SEYDİ & CAN DEVECİ - ARAFTAKİ FİLİSTİN

Kitap, Filistin konusunda uzman akademisyenlerin katkılarıyla tematik olduğu kadar kronolojik bir sıra takip edilerek ortaya konulan bu çalışma ile Filistin-İsrail arasındaki temel sorunları ele alıyor.

Yazarlar: Prof. Dr. Süleyman Seydi &Can Deveci

Yayınevi: Maya Akademi

Syf: 478

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SİMON SEBAG MONTEİFORE - KUDÜS

Daha önce de Kitap Ayracı'nda tanıttığımız bu değerli eseri bir kez daha hatırlamakta fayda var. Ünlü tarihçi Montefiore, Kudüs'ü köklü geçmişinden ele alarak günümüze kadar irdeliyor.

Yazar: Simon Sebag Montefiore

Yayınevi: Pegasus Yayınları

İngilizceden çeviren: Cem Demirkan

Syf: 680

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KENİZE MOURAD - TOPRAĞIMIZIN KOKUSU

Fransız yazar Kenize Mourad, Filistin-İsraîl ateşi arasında kalan kurbanların ölüm ve mülteci kamplarındaki zor hayatlarını, korkularını, ihtiyaçlarını bütün insanlığın adalet duygusuna ve vicdanin sunuyor.

Yazar: Kanzei Mourad

Yayınevi: Everest Yayınları

Fransızcadan çeviren: M. Nedim Demirtaş

Syf: 366

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AMİN MAALOUF -ARAPLARIN GÖZÜNDEN HAÇLI SEFERLERİ

Lübnan asıllı Fransız yazar, Maalouf’un 1983 tarihli bu yapıtı, 11. yüzyılın sonundan 13. yüzyılın başına kadar devam eden Haçlı Seferleri’ni egemen tarih anlayışının yerine “öteki”nin gözünden anlatıyor.

Yazar: Amin Maalouf

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Syf: 266

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