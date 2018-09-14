Filistin'in akademik kadroları Türkiye'de yetiştirilecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Filistin Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı arasında iş birliğine yönelik imzalanan mutabakat zaptı ile Filistinli öğrencilerin YÖK Burslarından yararlanabilmesinin önü açıldı.

Yükseköğretim Kurulunca, yabancı öğrencilere sağlanan YÖK Bursları kapsamında Filistinli 20 lisans ve 18 doktora öğrencisine bu yıl ilk kez burs verilmesi kararlaştırıldı.

Öğrencilerin lisans ve doktora eğitimi alacakları alanlar, Filistin'in ihtiyaçları doğrultusunda, bu ülke ile koordineli şekilde belirlendi. Bu burslar, kişilere değil ülkelere fayda sağlaması için verildi.

MEZUN OLDUKLARINDA GÖREV YAPACAKLAR

YÖK Burslarının koşullarının gereği olarak öğrenciler, öğrenimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönerek, Türkiye'de öğrenim gördükleri sürenin iki katı kadar mecburi hizmette bulunacak.

Doktora bursundan yararlandırılacak Filistinli öğrencilerden 9'u El Aksa Üniversitesi'nde, 6'sı Filistin Teknik Üniversitesi'nde, 3'ü de El Kudüs Üniversitesi'nde mecburi hizmetlerini yerine getirecek. Öğrenciler, buna ilişkin her iki ülke makamlarına taahhütname verecek.

EĞİTİM SÜRESİNCE YILDA 12 AY BURS

Burslara ilişkin açıklama yapan YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmi Er, bursların öğrencilerin eğitim aldıkları süre boyunca aralıksız devam edeceğini belirterek, "Öğrencilere sağlanan YÖK Bursları yılda 12 ay olmak üzere eğitim alınan süre boyunca verilecek. Öğrencilerin KYK yurtlarında barınma giderleri, sağlık sigortaları, öğrenim ücretleri ve cep harçlıkları YÖK tarafından karşılanacak. Bilindiği üzere YÖK Bursları kapsamında Filistin'in yanı sıra Arnavutluk, Bangladeş, Kosova, Makedonya, Pakistan-Keşmir, Ruanda, Sudan ve Ukraynalı öğrencilere de burs veriyoruz." ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN AKADEMİK DESTEK SAĞLAYACAK

YÖK tarafından Kudüs'teki gelişmeler üzerine 17 Mayıs'ta yapılan basın açıklamasında, Filistinli gençlerin yükseköğrenime erişiminin ve Filistin üniversitelerinin akademik çalışmalarının destekleneceği kamuoyu ile paylaşılmış ve bu konudaki girişimlere başlanmıştı.

Bu kapsamda, YÖK ile Filistin Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı arasında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı 6 Haziran'da imzalanmıştı.