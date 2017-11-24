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Filistin'in işgali Güney Afrika'da anlatılacak

Müslüman Yargı Konseyi, Cape Town'da bir ay boyunca Filistin'deki insan hakları ihlallerini anlatacak.

AA | 24.11.2017 - 15:17
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Güney Afrika'nın yasama başkenti Cape Town'da faaliyet gösteren Müslüman Yargı Konseyi (MJC), bir ay boyunca "Filistin Farkındalık Programı" çerçevesinde şehrin muhtelif yerlerindeki organizasyonlarıyla Filistin'deki insan hakları ihlallerini anlatacak.

Müslüman Yargı Konseyinden (MJC) İlahiyatçı Salih Isaacs, AA muhabirine 1 aylık programlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Filistin'in işgali Güney Afrika'da anlatılacak

HER PERŞEMBE FİLİSTİN PROGRAMI

Isaacs, Filistin mücadelesini Güney Afrika'da da yaşatmak için böyle bir programda karar kıldıklarını belirterek "Her perşembe günü oruç tutup iftar sonrasında bu tür programlar yaparak Filistin'in özgürlüğü için dualar ediyoruz. Bir ay boyunca bunu özellikle de şehrin farklı yerlerinde organize edeceğiz." dedi.

"APARTHEİD TECRÜBEMİZ VAR"

Programlar sürecinde Filistin'deki durumu ilk defa duyanların dahi olduğuna belirten Isaacs "Bugün burada Müslüman olmayanlar da var. Güney Afrika olarak yaşadığımız apartheid tecrübesi nedeniyle programlara ilgi yüksek. Bu bağlamda Filistin meselesi Güney Afrika'da kendine geniş bir tabanda destek buluyor. İnsanlar Filistin'deki baskının bir an önce son bulmasını istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

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