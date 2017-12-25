taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.099
USD
3,8142
EURO
4,5225
ALTIN
156,35
PETR
65,0200

Filistinli Ahed Tamimi’nin gözaltı süresi uzatıldı

İsrail askerine meydan okuduğu için Türkiye’de ’Hanzala Cesaret Ödülü’ alan 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi’nin gözaltı süresi uzatıldı.

İHA | 25.12.2017 - 08:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber

2

Ahed al-Tamimi, gözaltında soğuk yerde tutulduğunu söyledi. Tamimi İsrail mahkemesince İsrail askerlerine saldırmak ve onları kışkırtmakla suçlanıyor.

20 ARAÇLA BASKIN DÜZENLEYİP GÖZALTINA ALMIŞLARDI

Öte yandan İsrail güvenlik kuvvetleri, Ramallah’ın kuzeybatısında bulunan Nebi Salih köyüne 20 askeri araçla baskın düzenlemişti. Nebe Salih köyüne düzenlenen baskında Ahed Tamimi gözaltına alındı.

Tamimi’nin evine baskın düzenleyen İsrail işgal kuvvetleri, Tamimi’nin anne ve babasını darp etmiş, evdeki telefon ve bilgisayara da el koymuştu. Ahed Tamimi’nin ardından annesi Nermin el Tamimi de gözaltına alınmıştı.

İSRAİL ASKERİNE KAFA TUTAN FİLİSTİNLİ KIZ

İlginizi Çekebilir
İzmir Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
İzmir Körfezi'nde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara’da villada şüpheli ölüm
Ankara’da bir villada yaşayan 46 yaşındaki muhasebecinin cansız bedeni bulundu.
Terör mağdurları evlerine kavuştu
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi, PKK'nın harabeye çevirdiği kentlerden Şırnak'ın Silopi ilçesini adeta yeniden inşa etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'dan Trump'a seslendi
Sudan Meclisi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs kararı için Trump'a "Buradan tekrar geri döneceksin" sözleriyle seslendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail'deki Guatemala Büyükelçiliği Kudüs'e taşınacak

İsrail'deki Guatemala Büyükelçiliği Kudüs'e taşınacak

43
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'dan Trump'a seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'dan Trump'a seslendi

72
Sabri Sarıoğlu: Duygusal olarak etkilendim

Sabri Sarıoğlu: Duygusal olarak etkilendim

15
Arda Turan Beşiktaş yolunda

Arda Turan Beşiktaş yolunda

32
İsrail polisi iki Türk vatandaşını yeniden gözaltına aldı

İsrail polisi iki Türk vatandaşını yeniden gözaltına aldı

20
Sudan'da Recep Tayyip Erdoğan coşkusu

Sudan'da Recep Tayyip Erdoğan coşkusu

45
Avrupa ülkeleri terör saldırısı nedeniyle kırmızı alarmda

Avrupa ülkeleri terör saldırısı nedeniyle kırmızı alarmda

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM