Ahed Tamimi için karar verildi

Kendisini evine bırakan polislere ateş eden kişi yakalandı

31 Mayıs 2018 tarihine kadar başvurulabilecek yarışma kapsamında 2017 yılında yayımlanmış bir şiir kitabı ve bir romana “Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü" verilecek.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kağıt toplayıcısı, arabasını devirmekte zorlanınca ona simitçi yardım etti.

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Hakkari'nin Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki birlik, karakol ve karargahlarda incelemelerde bulundu.

Önünde zorlu bir fikstür bulanan Galatasaray'da sakat futbolcular Eren Derdiyok ve Jason Denayer'den iyi haber geldi.

1 Kılıçdaroğlu İstanbul için Abdüllatif Şener'i düşünüyor Yerel seçimde, İstanbul'u kazanmak için arayışlara giren Kılıçdaroğlu'nun son gözdesi Abdüllatif Şener oldu.

2 Doğan Medya, Demirören Grubu'na satıldı Aydın Doğan'ın Erdoğan Demirören'le anlaşmaya vardığı ve Doğan Medya Grubu'nu sattığı öğrenildi.

3 Hollanda Türkiye'yi kınamak istedi komik duruma düştü Avrupa ülkeleri başından beri Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na karşıydı. Hatta Hollanda Türkiye'ye karşı girişimde bulundu. Fakat AB ve NATO, Türkiye'nin karşısında duramadı. Hollanda rezil oldu.

4 15 yılın kaybedeni Aydın Doğan medyadan çekildi Aydın Doğan, Doğan Medya'da yuvalanmış bir grup eski tüfek romantik solcunun kurbanı oldu, kötü bir muhalefet sergiledi ve medyadan çekilmek zorunda kaldı.

5 Ali Dürüst: Milli formanın 300 liraya satılması normal Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, A Milli Takım'ın yeni formalarının 300 liradan satılmasının normal olduğunu ifade etti.

6 Terör sevici Avrupa Apo'ya haksızlık yapıldığını söylüyor Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi'nin İmralı Cezaevi'nde yaptığı incelemeler neticesinde Apo'ya uygulanan önlemlerin, dış dünya ile irtibatını kestiğini savundu.