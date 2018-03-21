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Ahed Tamimi için karar verildi

İsrail'de yargılanan Filistinli Ahed Tamimi 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 21.03.2018 - 17:56..
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Ahed Tamimi için karar verildi

İsrail askerleri, 16 yaşındaki Temimi'yi, 19 Aralık 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve düzenlediği baskınla gözaltına almıştı.

İsrail askeri mahkemesi, "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli cesur kız Ahed Tamimi için kararını verdi. Mahkemenin kararına göre Ahed, 8 ay hapiste yatacak.

İsrail Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi'yi gözaltına aldı VİDEO

Ahed Tamimi için karar verildi

Ahed Tamimi için karar verildi

Son duruşmasına çıkan Temimi'nin babasıyla konuşmasına izin verilmeyip, ayaklarına zincir bağlanmıştı

CESUR KIZ TAMİMİ

"Filistinli cesur kız" olarak bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülünü"ne layık görülmüştü.

Ahed Tamimi için karar verildi

Ahed Tamimi için karar verildi

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