Filistinli avukattan destek çağrısı

Filistinli insan hakları avukatı Noura Erakat, MSNBC kanalında sözde barış sürecinin bir saçmalık olduğunu ve dünyanın Filistinlilerin haklı özgürlük çabasına daha çok destek vermesi gerektiğini söyledi.

"FİLİSTİNLİLER ÖZGÜRLÜKLERİ İÇİN SAVAŞIYOR"

Avukat Erakat şu şekilde konuştu:

"Filistinliler, bu süreçle ilgili çatışmaya devam edebilir. Onlar, anlamlı özgürlükleri için savaşıyor.

"İSRAİL'İ CEZALANDIRMAK YERİNE ÖDÜLLENDİRİYORUZ"

İsrail 1967'den beri, tam 50 yıldır, Filistinlilere etnik temizlik uyguluyor ve biz İsrail'i etnik temizlik nedeniyle cezalandırmak yerine ödüllendiriyoruz.

Bu tıpkı, iklim değişikliğini görmezden gelmeye çalışmak gibi bir şey. Her ne kadar görmezden gelsek de, sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağız. Dünyanın gözü önünde bu bir barış süreciymiş gibi yapacağız."