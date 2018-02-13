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Filistinli cesur kız Ahed'in duruşması ertelendi

İsrail askeri mahkemesi, "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli cesur kız Ahed'in bir sonraki duruşmasını 11 Mart'a erteledi

AA | 13.02.2018 - 15:32..
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İsrail askeri mahkemesi, tutuklu yargılanan "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi'nin (16) duruşmasının 11 Mart'a ertelenmesine karar verdi

Filistinli cesur kız Ahed'in duruşması ertelendi

DURUŞMA ERTELENDİ

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Ofer Askeri Mahkemesi'nde görülen duruşmada, bir sonraki duruşmanın 11 Mart'a ertelenmesine karar verildi.

Mahkemeye elleri kelepçeli şekilde getirilen Temimi'nin "zafer" işareti yaptığı görüldü. Bunun üzerine bir mahkeme görevlisinin Temimi'nin kelepçeli ellerini tuttuğu görüntülere yansıdı.

Ahed'in annesi Neriman et-Temimi ise mahkeme salonunda gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

Filistinli cesur kız Ahed'in duruşması ertelendi


İSRAİL BARBARLIĞI

Duruşmanın başlangıcında görüntü almalarına izin verilen basın mensupları, daha sonra mahkeme salonundan çıkarıldı.

İsrail askerleri, 16 yaşındaki Ahed et-Temimi'yi, 19 Aralık 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve düzenlediği baskınla gözaltına almıştı.

Filistinli cesur kız Ahed'in duruşması ertelendi

Annesi Neriman'ın ise kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

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