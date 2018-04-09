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Filistinli cesur kız Tamimi'ye İsrail tacizi

İsrail'in gözaltına alıp hakkında hapis cezası kararı aldığı Ahed Tamimi'ye İsrailli istihbarat görevlileri sözlü tacizde bulundu. Görüntüler aile tarafından servis edildi.

AA | 09.04.2018 - 17:00..
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Filistinli cesur kız Tamimi'ye İsrail tacizi

Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 17 yaşındaki Filistinli Ahed et-Temimi'nin babası Basil et-Temimi, İsrail askeri hapishanesinde tutulan kızının, İsrailli bir erkek istihbarat görevlisinin sözlü tacizine maruz kaldığı anlara ilişkin görüntüleri basınla paylaştı.

Filistinli cesur kız Tamimi'ye İsrail tacizi

SÖZLÜ TACİZ

Ahed'in babası Basil et-Temimi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlediği basın toplantısında, İsrailli istihbarat görevlisinin sorgu sırasında kızına, "Sen güzel bir kızsın, güzel sarı saçların var ve tutuklu olmak yerine senin denizde olman gerekirdi." diyerek sözlü tacizde bulunduğunu söyledi.

Baba Temimi, 12 saat sorguya tabi tutulan kızına, İsrailli görevlilerinin ayrıca "ailesi ve arkadaşlarının da gözaltına alınacağı" tehdidinde bulunduğunu ifade etti.

Filistinli cesur kız Tamimi'ye İsrail tacizi VİDEO

Filistinli cesur kız Tamimi'ye İsrail tacizi

AİLESİ KAYDETTİ

Kızının sorgulanmasına ilişkin görüntüleri basın mensuplarıyla paylaşan baba Temimi, Ahed'in sorgu boyunca sessiz kaldığını kaydetti.

Baba Temimi, kızının sorgu için İsrail makamları tarafından kasten bir gözaltı merkezinden diğerine nakledildiğini, avukatlarının ise sadece 2 saatlik bir sorgu seansına ilişkin görüntüleri elde edebildiğini dile getirdi.

Kızının soğuk bir hücrede tutulduğunu söyleyen baba Temimi, "İşgal gücü, kızımın daha çocuk olduğu gerçeğini göz önünde bulundurmuyor. Sorguya kadın görevliler göndermedi. Bu şekilde uluslararası tüm sözleşme ve kanunları ihlal etti." dedi.

Filistinli cesur kız Tamimi'ye İsrail tacizi

ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Baba Temimi, söz konusu istihbarat görevlisiyle ilgili şikâyette bulunduklarını belirterek, "Biz bu istihbarat görevlisiyle alakalı şikâyette bulunduk, ancak sürecin nereye vardığını bilmiyoruz. İşgalin adaleti yoktur. Bize insaf etmeyeceklerini bildiğimiz halde, bize sunulan imkanlar çerçevesinde işgal gücüyle mücadele etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Temimi'nin avukatı Gabi Laski, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, baba Temimi'nin sözlerini teyit ederek, söz konusu tacizin gerçekleştiği sorgu videosunun ellerinde bulunduğunu dile getirmişti.

Filistinli cesur kız Tamimi'ye İsrail tacizi

PSİKOLOJİK BASKI

Konuyla ilgili askeri savcıya resmi şikayette bulunduğunu ve videoyu kendisine gönderdiğini aktaran Laski, sorgu memurunun bu şekilde Temimi'nin "gözünü korkutmak ve yıldırmak" istediğini ifade etmişti.

İsrail ordu sözcülüğü ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada "söz konusu iddiaların soruşturulduğunu" belirtmişti.

İsrail askerleri, 8 ay hapis cezasına çarptırılan Ahed et-Temimi'yi 19 Aralık 2017'de ailesiyle yaşadığı eve düzenlediği baskınla gözaltına almıştı.

FİLİSTİN'İN CESUR KIZI

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınındaki Nebi Salih kasabasında bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayımlanan Ahed, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlanıyordu. Videoda Ahed'in yanında olduğu görülen kuzeni Nur et-Temimi de daha sonra gözaltına alınarak askeri cezaevine konulmuş, bir süre sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü. Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.

Temimi işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan İsrail askeri cezaevinde tutuluyor.

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