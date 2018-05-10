Filistinli cesur kız Temimi’nin ağabeyi gözaltında

YÖK, henüz öğrencisi olmayan Fransız Dili ve Edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği bölümlerine, yeni bir karar alınıncaya kadar öğrenci yerleştirilmemesine karar vermişti.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr.Mahmut Özer, "Sınav başvuru ücretlerinde 2017 yılına göre bir değişiklik yapmadık" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan, Vatikan dinlerararası diyalog oluşumu ile anlaşma imzaladığı, anlaşma kapsamında Medine'ye kilise inşa edileceği belirtilmişti. O anlaşmanın videosu ortaya çıktı

1 Muharrem İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la gerçekleştirdiği görüşmeye değindi.

2 Yıldız Tilbe CHP'yle anlaştı iddiasını yalanladı Şarkılarının sadece kendisini temsil ettiğini ifade eden Yıldız Tilbe, sosyal medyada bazı kullanıcıların hedefi oldu.

3 Alman medyası 24 Haziran sürecini takipte Ülkede yayın yapan Focus dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerini kolaylıkla kazanabileceğini yazdı.

4 Erdoğan-İnce görüşmesinin ayrıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muharrem İnce'ye "Farklı aday tarifleri yapılıyordu ama siz çıktınız" dediği öğrenildi.

5 Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'den aday adayı Siyasetten tamamen silinmemek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı rakip olmayan CHP Lideri, milletvekilliğini de riske atmadı.

6 YÖK Fransız dili bölümlerine öğrenci almayacak YÖK, Fransız Dili ve Edebiyatı ile Fransızca Öğretmenliği'ne bundan sonra öğrenci alınmayacağını duyurdu. YÖK'ün yazılı açıklamasında belirtilmese de olayın perde arkasında skandal bildiri var.