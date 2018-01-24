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Filistinli cesur kıza destek veren Yahudi şaire yasak

İsrail, ordu radyosuna "Filistinli cesur kız" Temimi'yi destekleyen Yahudi aktivist ve şair Geffen'in şarkı ve şiirlerinin yayımlanmaması talimatını verdi.

AA | 24.01.2018 - 08:45..
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İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın, ordu radyosuna 16 yaşındaki "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'yi destekleyen Yahudi aktivist ve şair Yehonatan Geffen'in şarkı ve şiirlerinin yayımlanmaması talimatını verdiği bildirildi.

ROPORTAJ YAPILMASIN, ŞİİRLERİ YAYINLANMASIN

İsrail'in Kanal 2 televizyonunun haberine göre Liberman, Filistinli Temimi ile dayanışma içinde olduğunu gösteren Geffen'in şarkı ve şiirlerinin yayınlanmaması, onunla röportaj yapılmaması talimatı verdi.

İsrail hükümetinin Hukuk Müsteşarı Avichai Mandelbli ise Liberman'ın talimatını "radyo yayınının içeriğine müdahale" olarak nitelendirdi.

Mandelbli, Savunma Bakanının böyle bir yetkisinin olmadığını kaydetti.

Yahudi aktivist ve şair Yehonatan Geffen, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yayımladığı bir şiirle Ahed et-Temimi'ye destek veren tutumunu ortaya koymuştu.

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