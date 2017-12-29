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Filistinli cesur kızın ayaklarını zincirlediler

Filistinli cesur kız Ahed Temimi'nin gözaltı süresi 5 gün uzatılırken, İsrail polisi duruşmaya getirdiği 16 yaşındaki kızın ayaklarına zincir bağladı.

AA | 29.12.2017 - 15:35..
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Filistinli cesur kızın ayaklarını zincirlediler

Ramallah kentinin batısındaki Ofer Askeri Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 16 yaşındaki Filistinli Ahed Temimi ile annesi Neriman'ın, sorgusuna devam edilmesi için gözaltı sürelerinin 5 gün uzatılmasına karar verildi.

KUZENİ SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme, Temimi ailesinin avukatının yaptığı itiraz sonucu sadece Nur Naci et-Temimi'nin 48 saatliğine ve bin 400 dolar kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti.

Filistinli cesur kızın ayaklarını zincirlediler

Filistinli cesur kızın ayaklarını zincirlediler ViDEO

AYAKLARINA ZİNCİR BAĞLADILAR

Mahkemede Temimi’nin babasıyla konuşmasına izin verilmezken, 10'a yakın polisin Temimi’yi çevreledikleri ve ayaklarına zincir bağlandığı görüldü.

Filistinli cesur kızın ayaklarını zincirlediler


İsrail askerleri, Temimi'yi, 19 Aralık'ta Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı.

Temimi'nin annesi Neriman'ın ise kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti. Ofer Askeri Mahkemesi, 25 Aralık'ta Temimi ailesinin gözaltı süresini 4 gün uzatmıştı.

Filistinli cesur kızın ayaklarını zincirlediler

Ahed et-Temimi mahkemeye çıkarıldı VİDEO

"FİLİSTİNLİ CESUR KIZ"

"Filistinli cesur kız" olarak bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülünü"ne layık görülmüştü.

Filistinli cesur kızın ayaklarını zincirlediler



"İsrail askerine kafa tutan Filistinli kız" olarak dünya gündemine gelen Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.

İsrail Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi'yi gözaltına aldı- ViDEO

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Filistinli cesur kızın ayaklarını zincirlediler

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