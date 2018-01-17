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Filistinli cesur kızın tutukluluk süresi uzatıldı

İsrail askeri mahkemesi, "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli Ahed'in tutukluluk süresini beşinci kez uzatırken, İsrail polisi duruşmaya getirdiği 16 yaşındaki kızın ayaklarına zincirle bağladı.

AA | 17.01.2018 - 21:24..
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İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinin batısındaki Ofer Askeri Mahkemesi, bugün görülen duruşmada, "sorguya devam edilmesi için" Ahed'in tutukluluk süresinin beşinci kez uzatılmasına ve ay sonuna kadar tutuklu kalmasına karar verdi.

ELLERİ VE AYAKLARINI BAĞLADILAR

Ahed, mahkeme salonuna elleri ve ayakları bağlı şekilde getirilirken, duruşmaya yabancı diplomatlar, insan hakları aktivistleri ve Filistinli kızın yakınları katıldı.

Filistinli cesur kızın tutukluluk süresi uzatıldı

16 YAŞINDAKİ CESUR KIZ

Annesi Neriman'ın ise kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti.

Filistinli cesur kızın tutukluluk süresi uzatıldı

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

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