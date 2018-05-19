Filistinli çocuk dünya liderlerini Kudüs'e iftara çağırdı

Ramazan ayına özel klipler hazırlayan Ürdünlü reklam şirketi bu yılki klibinde Filistinli küçük bir çocuğun dünya liderlerine yaptığı iftar davetini ele aldı.

LİDERLERE İFTAR DAVETİ

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kanada Başbakanı Justin Trudeau,Macaristan Başbakanı Viktor Orbán gibi isimleri tek tek iftara çağırdı.

Bu iftar yemeği değil, Filistin ve Suriye için yardım çığlığıydı.

Filistinli çocuktan dünya liderlerine çağrı VİDEO