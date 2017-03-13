Filistinli doktor Ebu Ayş: İsrail suçunu itiraf etmeli

Ebu Ayş, Gazze'de 2009'da vurulan ve 3 çocuğu ile bir yeğeninin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Evimin etrafında herhangi bir çatışma yoktu ayrıca evim çatışma alanından en az 7 kilometre uzak olduğu da biliniyordu. Bu nedenle evin hedef alınması uluslararası insancıl hukuka aykırı şekilde gerçekleşti. Askeri bir hedef olmamasına rağmen buranın vurulması, sivillerin hayatına mal olmakla sonuçlanmasının dışında bir ihtimal yoktu." ifadesini kullandı.

İşgal Altındaki Topraklardaki İsrail İnsan Hakları Enformasyon Merkezi (B'Tselem) tarafından yapılan yazılı açıklamada da Dr. Ebu Ayş'ın sunduğu bilgilerin, İsrail ordusunun soruşturma raporuyla teyit edildiği belirtildi.

Ebu Ayş'in, İsrail ordusunun tank saldırısıyla hayatını kaybeden Beysan (21), Meyar (15) ve Ayet (13) adındaki 3 çocuğu ve yeğeni ile yaralanan kızı ve diğer yeğeni için İsrail aleyhinde açtığı davanın, yarın ülkenin güneyindeki Beer Şeva (Biru's-Seba) kentinde bulunan Merkez Mahkemesinde görüleceği aktarılan açıklamada, "Ebu Ayş, İsrail'in öldürme suçunu itiraf etmesi, resmi olarak özür dilemesi ve tazminat ödemesini istiyor." ifadesine yer verildi.

Gazze Şeridi'nde çocuklarını ve yeğenini İsrail'in saldırılarında kaybetmesinin ardından Kanada'ya yerleşen Dr. Ebu Ayş'ın yarın Doğu Kudüs'te bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

BİN 500 FİLİSTİNLİYİ KATLETTİLER

İsrail, Gazze Şeridi'ne, 27 Aralık 2008'de başlattığı ve 18 Ocak 2009'da sonlanan saldırılarına "Dökme Kurşun Operasyonu" ismini vermiş, İzzeddin el-Kassam Tugayları da bu operasyonu hakla batılın mücadelesi olarak gördüğü için "Furkan Savaşı" olarak adlandırmıştı.

İsrail'in saldırılarda uluslararası toplumun da tepkisini çeken, fosfor bombası ve seyreltilmiş uranyum gibi konvansiyonel olmayan silahlar kullandığı savaşta hayatını kaybedenler üzerinde yapılan incelemeler sonucu bazı Avrupa merkezli kurumlar tarafından belgelenmişti.

Yine bazı batılı kuruluşlar, bin 436 Filistinlinin öldüğü, 5 bin 400'ünün yaralandığı savaşta İsrail'in yaklaşık bin ton patlayıcı kullandığını açıklamıştı. Ayrıca Gazze Şeridi'nde 4 bin 100'den fazla evin kullanılamaz hale geldiği, 17 bin evin ise hasar gördüğü belirtilmişti.

Saldırılar, 21 günün ardından İsrail'in tek taraflı ateşkes ilan etmesi sonrasında, Hamas'ın İsrail askerlerinin çekilmesi için 1 haftalık ateşkes ilan etmesiyle sona ermişti.