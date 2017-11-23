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Filistinli gruplar arasındaki diyalog toplantısı

Filistinli gruplar 2018 yılı bitmeden Filistin'de başkanlık ve parlamento seçimleri yapılması çağrısında bulundu.

23.11.2017 - 07:46
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Filistin uzlaşısının desteklenmesi ve ülkedeki durumun masaya yatırılması amacıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de, Filistinli grupların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı sonrası yapılan açıklamada, 2018 yılı bitmeden başkanlık, parlamento ve ulusal konsey seçimlerinin aynı anda yapılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Filistinli gruplar arasındaki diyalog toplantısı

SEÇİM YAPILACAK

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan Filistinli siyasi gruplarla istişare ettikten sonra "seçim tarihini belirlemesi" talep edilen açıklamada ayrıca, topluluk uyum komitesinin görevlerini tamamlaması için çalışmalarına yeniden başlaması, hukukun üstünlüğü, güvenlik ve istikrarın korunması, parlamentodaki gruplara yasama konseyini aktif hale getirmeleri çağrısı yapıldı.

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