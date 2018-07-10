Filistinli gruplar, Gazze'deki gösterileri artıracak

İslami Cihad Hareketi Üyesi Halid el-Batş, Filistinli grupların İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yeni yaptırımlarını görüştükleri toplantının ardından, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İsrail'in faşist uygulamaları, halkımızı özgürlük, bağımsızlık ve dönüş hakkını elde etme yolundaki mücadelesinden alıkoymayacak." dedi.

Filistinli grupların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze ablukasını şiddetlendirme ve Filistin halkına yönelik toplu cezalandırma konusundaki ek yaptırımları onaylamasını kınadığını ifade eden Batş, söz konusu uygulamaları, "İsrail'in Gazze halkına karşı yeni suçları" olarak nitelendirdi.

Batş, bu yaptırımların İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından 2014'te imzalanan ateşkes anlaşmasının ihlali ve Gazze halkına yönelik yeni bir savaşın ilanı olduğunu ifade etti.

2014'teki anlaşmada ara bulucu rolünü üstlenen Mısır'dan "ablukanın son bulması ve sınır kapılarının açık kalması"nı öngören söz konusu anlaşmanın maddelerine uyulmasının sağlanması için acil harekete geçmesini isteyen Batş, uluslararası toplumu da "bu yeni suçu ve tehlikeli sonuçlarını engellemek, ablukayı sona erdirmek, Gazze halkına yönelik ihlalleri ve işgali durdurmak için acilen harekete geçmeye" çağırdı.

İSRAİL'DEN GAZZE'YE YENİ ABLUKA

Gazze'nin dünyaya açılan tek ticari sınır kapısı Kerm Ebu Salim'den ihracatın durdurulduğu, ithalata ise yeni sınırlamalar getirildiği bildirilmişti.

İsrail'den Filistin tarafına dün yollanan tebligatta ihracatın durdurulduğu, ancak akaryakıt, gıda maddeleri, tıbbi malzemeler, canlı büyükbaş hayvan, yem ve saman girişine izin verileceği belirtilmişti.

Tebligatta, "Yanıcı uçurtma ve balonların kullanımının sürmesi durumunda, Başbakan, Savunma Bakanı ve İsrail Genelkurmay Başkanı, Kerm Ebu Salim sınır kapısının kapatılmasına dair tavsiye kararı almıştır. Kapatma kararına istisna olarak aralarında gıda ve ilaçtan oluşan insani maddelerin girişine izin verilecek. Bununla ilgili onay işlemi, Filistin topraklarındaki İsrail ordusu faaliyet koordinatörü tarafından ferdi olarak yerine getirilecek." ifadeleri yer almıştı.

Netanyahu, partisinin dünkü grup meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Gazze'nin yönetimini elinde tutan Hamas'a karşı yeni yaptırımlar getireceklerini açıklamıştı.

Bu yaptırımlara İsrail'den Gazze'ye ticari malların girişinin yapıldığı Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatmakla başlayacaklarını dile getiren Netanyahu, ''Hamas'a karşı derhal çok sıkı önlemleri yürürlüğe koyuyoruz. Önemli bir adım olarak bugün Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatıyoruz. Buna ilave adımlar da atacağız." ifadelerini kullanmıştı.