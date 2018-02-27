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Filistinli Hristiyanlardan İsrail'e protesto

Kıyamet Kilisesi'nin avlusunda toplanan Hristiyan Filistinliler, İsrail'in 'Kudüs'teki kiliselere ait gayrimenkulleri vergilendirme' kararını protesto etti.

AA | 27.02.2018 - 23:09..
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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kıyamet Kilisesi'nin avlusunda toplanan Hristiyan Filistinliler, İsrail'in "Kudüs'teki kiliselere ait gayrimenkulleri vergilendirme kararını tamamen iptal etmesi" talebiyle gösteri düzenledi.

"KARARI DONDURUN" ÇAĞRISI YAPILDI

Eski Şehir bölgesindeki Kıyamet Kilisesi'nin avlusunda toplanan yüzlerce Hristiyan Arap, İsrail'in kiliselere vergi uygulama planına tepki göstererek, İsrail makamlarının kararı dondurmasını kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Planın tamamen iptal edilmesini isteyen göstericiler, avludan çıkarak Eski Şehir'in sokaklarında bir süre yürüdü. Hristiyan göstericiler, yürüyüş sırasında büyük bir haç taşıdı.

Talepleri yerine getirilene kadar gösterilerine devam edeceklerini ifade eden grup, sessiz bir şekilde dağıldı.

Filistinli Hristiyanlardan İsrail'e protesto

NÜFUSUN YÜZDE 10'U HRİSTİYAN ARAP

Hristiyan dünyasının en kutsal mekanlarından Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi de İsrail'e bağlı belediyenin kentteki kiliseleri vergiye bağlama planını protesto amacıyla pazar günü ibadete ve ziyarete kapatılmıştı.

İsrail hükümeti, Kıyamet Kilisesi'nin kapılarını ibadete kapatmasının üçüncü gününde, bugün yaptığı yazılı açıklamayla vergilendirme kararını askıya aldığını beyan etmişti.

Kudüs'teki yaklaşık 300 bin Filistinli nüfusun 10 ila 12 binini Hristiyan Araplar oluşturuyor.

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