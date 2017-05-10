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Filistinli kadın milletvekili kefaletle serbest bırakıldı

İsrail güçlerince mart ayında gözaltına alınan Filistinli kadın milletvekili Semira El-Halayıka (53) kefaletle serbest bırakıldı.

10.05.2017 - 04:18
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Ramallah'taki Hamas'a bağlı Milletvekilleri Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Filistin Yasama Meclisindeki Hamas'a bağlı Değişim ve Islah Bloku milletvekillerinden Halayıka'nın, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde bulunan el-Celme kontrol noktasında serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltı süresi birçok kez uzatılan Halayıka'nın, 20 bin şekel (yaklaşık 5 bin 500 dolar) kefaletle serbest bırakıldığı kaydedildi.

Filistinli kadın milletvekili kefaletle serbest bırakıldı

"Sosyal medyada İsrail'i provoke etmek ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek etkinliklerine katılmak" ile suçlanan Halayıka, mayıs ayının sonunda mahkemeye çıkarılacak.

İsrail güçleri, Halayıka'yı, 9 Mart'ta El-Halil kenti yakınlarındaki Eş-Şuyuh beldesinde bulunan evine baskın düzenleyerek gözaltına almıştı.

İsrail, yıl başından bu yana aralarında Halayıka'nın da bulunduğu 6 milletvekilini gözaltına almış, bununla toplam tutuklu vekil sayısı 13'e ulaşmıştı.

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