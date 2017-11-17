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Filistinli kadının karate tutkusu engel tanımadı

Filistinli bir kadın, içinde bulunduğu toplumun tüm ön yargılarını kırarak Güzel Sanatlar öğretmenliğinin yanına karate hocalığını da ekledi

17.11.2017 - 14:00
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Batı Şeria'nın en küçük kenti Selfit'te, farklı yaş aralığındaki yaklaşık 40 kız öğrenciye karate eğitimi veren "kara kuşak" sahibi 38 yaşındaki Semah Şahin, yaşadığı kentte kadınlar tarafından pek de ilgi görmeyen bu spora olan tutkusunun nasıl başladığını ve başarıya giden yoldaki serüvenini anlattı.

Filistinli kadının karate tutkusu engel tanımadı

23 YILDIR KARATE YAPIYOR

Henüz 15 yaşında iken başladığı karateyi 23 yıldır aralıksız sürdürdüğünü belirten Şahin, bir okulda güzel sanatlar öğretmeni ve evde beş çocuklu bir anne olmasının bu sporu yapmasına engel olmadığını söyledi.

Filistinli kadının karate tutkusu engel tanımadı

Her ne kadar birbirinden ayrı ve zor görünse de tüm bunları birbiriyle uyumlu şekilde sürdürdüğünü ifade eden Şahin, şunları anlattı:

"Başlangıçta toplum kızların karate eğitimi almasını biraz yadırgadı. Ancak gün geçtikçe katılımcı sayısı arttı ve şu an çok sayıda kız öğrencim var. Öğrencilerim bu spora devam etmeyi ve uluslararası organizasyonlara katılarak derece almayı arzu ediyor. Ben de Filistin'de ve diğer Arap ülkelerinde çok sayıda şampiyonaya katıldım. Birçok derece aldım. Son olarak Nablus'ta Necah Üniversitesi'nin düzenlediği Filistin Üniversiteler Arası Karate Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandım."

Filistinli kadının karate tutkusu engel tanımadı

"KARATE İNSANIN KENDİNE OLAN GÜVENİNİ ARTIRIYOR"

Karatenin yalnızca bir spor veye kendini savunma aracı olmadığını kaydeden Şahin, karatenin insan karakteri üzerinde olumlu etkileri olduğunu ifade etti.

Şahin, "Karateye yalnızca bir savunma sporu olarak bakmak doğru olmaz. Karate, insanın kendine olan güvenini artırıyor ve karakterini güçlendiriyor." dedi.

Öğrencilerine eğitim verdiği salonun fiziki şartlarının karate için çok uygun olmadığını dile getiren Şahin, "Tek isteğim bu spora uygun bir salonda ders verebilmek." diye konuştu.

Filistinli kadının karate tutkusu engel tanımadı

KARA KUŞAK 4. DAN, 5 ÇOCUKLU KARATECİ BİR ANNE

Kara kuşak 4'üncü Dan karate hocası olan Şahin, 5 çocuğuna da karate eğitimi veriyor. Şahin'in büyük kızı Şeyma (13), annesinin hiçbir dersini kaçırmadığını söyledi.

Filistinli kadının karate tutkusu engel tanımadı

Karateye çok meraklı olduğunu vurgulayan Şeyma, "Annemle ve yaptığı işle gurur duyuyorum. Ben ve kardeşlerim de annemin yolunda ilerliyoruz. Karate alanında şampiyonalara katılmak ve Filistin'i uluslararası organizasyonlarda temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Filistinli kadının karate tutkusu engel tanımadı

Filistinli kadının karate tutkusu engel tanımadı

Filistinli kadının karate tutkusu engel tanımadı

Filistinli kadının karate tutkusu engel tanımadı

Filistinli kadının karate tutkusu engel tanımadı

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