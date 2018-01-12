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Filistinli kızın tahliyesinde İsrail provokatörlüğü

İsrail askerleri tarafından bir buçuk yıl haksız yere ceza evinde tutulan 17 yaşındaki Emel Qabda'nın tahliyesi gerçekleştirildi. Tahliye esnasında İsrail provokasyonu yapıldı.

Haber Merkezi | 12.01.2018 - 10:17..
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İsrail hapishanelerinde yüzlerce küçük yaştaki Filistinli, askerler tarafından hapis tutuluyor. Onlardan biri de 17 yaşındaki Emel Qabda'ydı. Tahliyesi gerçekleştirilen kız, bir buçuk yıldır sadece İsrail'i eleştiren bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle hapis tutuluyordu. Genç kızın tahliyesi sırasında İsrail provokasyonu gerçekleştirildi.

Filistinli kızın tahliyesinde İsrail provokatörlüğü

BAYRAK AÇIP SLOGAN ATTILAR

Yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle 16 yaşında cezaevine atılan Filistinli kızın tahliyesi dün gerçekleşti. Tahliye için cezaevi önüne gelen aile kızları ile uzun bir ayrılığın ardından buluştu, sevinç gözyaşları sel oldu aktı.

Ancak bu mutluluğu çekemeyen Siyonist zihniyet burada devreye girdi. Eline İsrail bayrağı alıp Filistinlilerin adeta gözerinin iiçne sokan bir kişi sloganlar atarak bu mutlu anı bölmeye çalıştı.

Filistinli kızın tahliyesinde İsrail provokatörlüğü - VİDEO

 

ARBEDE YAŞANDI

Provoke girişimi sırasında İsraillinin tavrına cevap veren Filistinliler kavgaya neden oldu. İki grup arasında arbede yaşanırken devreye İsrail askerleri girdi.

Kavgayı ayıran İsrail askerleri Filistinlileri yaka paça ederken, Siyonist hayduta tek bir kelime bile etmedi. Olayın ardından Filistinliler, 17 yaşındaki Emel Qabda ile evlerine geçtiler.

Yaşanan bu kavga İsrail'in küçük bir mutluluğu dahi kaldıramadığını gözler önüne serdi.

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