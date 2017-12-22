İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılan ve psikolojik destek için Türkiye’ye getirilen down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil ve ailesi dün Ankara’da üst düzeyde ağırlandı.

YILDIRIM'IN KABULÜ: MUHAMMED

Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen Muhammed bugün de Başbakan Yıldırım'la görüştü.

Filistinli Muhammed Başbakan'la görüştü VİDEO

VATANDAŞLIK İSTİYOR

Dün Muhammed'le bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed'in Türk vatandaşlığı istediğini söylemişti.