Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muhammed et-Tavil Muhammed'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamış ve Twitter üzerinden beraber resimlerini paylaşarak, "Kudüslü Muhammed kardeşim ile dünyaya mesajımız şudur, Kudüs kırmızı çizgimizdir." demişti.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan direnişin simgesi Muhammed ile görüşmesini anlattı:

Filistinli Muhammed Türk vatandaşlığı istiyor VİDEO

"MUHAMMED BİZDEN VATANDAŞLIK İSTEDİ"

"29 yaşındaki down sendromlu Muhammed dün buradaydı. Bakanlarımızı ziyaret ettiler. Muhammed bir başka. Nerede bir İsrail askeri saldırıya geçiyorsa Muhammed orada. Oraya gidiyor ama kurşun falan isabet etmiyor. Geldi, içeri girerken zaten tekbir getirdi. Bir tarafta iman, öbür tarafta imansız paslı yürek var. Muhammed bizim misafirimiz, ama bizden bir de vatandaşlık istiyor. Burayı çok seviyor, Türkleri çok seviyor. Vatandaşlık istiyor.

"BU TAVRI KOYAN İSRAİL ASKERİ TERÖRİSTTİR"

Aynı şekilde Cuneydi. 14-15 yaşındaki bu çocuğa eli silahlı her türlü teçhizatla beraber. İnsaf edin be. Bu terörün bir örneği değil mi? Sayın Trump niçin bunlara sessiz kalıyorsunuz. Bu bir mazlumdur, bu bir terörist değildir. Bu tavrı ortaya koyan İsrail askeri de burada teröristtir. "

Down sendromlu Muhammed'e Türkiye sahip çıktı