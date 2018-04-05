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Filistinli öğretmenden sınırda ders: Bu topraklar bizimdi

Büyük Dönüş Yürüyüşü adıyla başlatılan gösteriler kapsamında üniversite öğrencilerine "Filistin tarihi" dersi verildi.

AA | 05.04.2018 - 02:42..
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Filistin Toprak Günü'nün 42. yılı dolayısıyla geçen cuma günü Gazze-İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adıyla başlatılan gösteriler kapsamında üniversite öğrencilerine "Filistin tarihi" dersi verildi.

FİLİSTİN TARİHİNİ ANLATTI

Sınırda devam eden gösteriler kapsamında farklı etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Bu bağlamda Filistinli tarihçi ve Gazze İslam Üniversitesi Tarih ve Tarihi Eserler Kürsüsü Başkanı Gassan Vişah, öğrencilere ders verdi. Vişah, öğrencilere 1948'de İsrail tarafından işgal edilen ve halkı siyonist çeteler tarafından tehcir edilen Filistin'in tarihini anlattı.

Filistinli öğretmenden sınırda ders: Bu topraklar bizimdi

İŞGAL ETTİLER

Vişah, söz konusu etkinlikle toplumun eğitimli kesimini hedef aldıklarını, sınır bölgesinde ders vermenin öğrenciler, İsrail ve tüm dünyaya mesaj göndermenin en iyi yolu olduğunu söyledi.

"İsrail'in işgal ettiği topraklarla aramızda sadece birkaç metre var. Bu bölge, Filistin tarihini ve 1948 işgalini anlatmak için en uygun yerlerden biri." diyen Vişah, tüm dünyaya, Filistin meselesinin insanlık tarihinin en haklı meselesi olduğu ve topraklarına dönecekleri mesajı verdiklerini vurguladı.

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