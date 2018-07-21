Filistinli Şehitlerden Muhammed Şerif Bedvan'ın naaşı, Gazze'nin orta kesimindeki Hazreti Ömer Camisi'ne getirildi.

Yolda üzerine Türk bayrağı örtülen Bedvan'ın naaşı camide kılınan cenaze namazının ardından kentteki mezarlıkta toprağa verildi.

27 yaşındaki Muhammed Şerif Bedvan'ın akrabaları AA'ya konuştu.

Filistinli şehidin naaşının üzerine Türk bayrağı örtüldü

ŞEHİDİN VASİYETİ

Bedvan, Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen barışçıl gösterilere katılmak üzere evden her çıkışında ailesi, akrabaları ve arkadaşlarına şehit olduğu takdirde naaşının Türk bayrağına sarılmasını vasiyet ediyordu.

Şehidin amcasının oğlu İyhab Bedvan, "Muhammed her zaman şehit olduğu takdirde üzerine Türk bayrağı örtülmesini isterdi." dedi.

"KEŞKE ERDOĞAN'I GÖREBİLSEM DERDİ"

İyhab Bedvan, şehidin Türkiye'yi çok sevdiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişiliğine hayran olduğunu belirterek, "Bana her zaman 'Keşke Türkiye'ye gidip Erdoğan'ı yüz yüze görebilsem' derdi." diye konuştu.

Bedvan'ın başlangıcından beri gösterilere gittiğini ve her gidişinde Türk bayrağı açtığını belirten İyhab Bedvan, "Bir defasında ona neden sürekli Türk bayrağı taşıyorsun dediğimde bana 'Türkiye'yi ve cumhurbaşkanını çok seviyorum. Erdoğan adil biri, kutsallarımızı ve İslam'ı savunan tek kişi' diye cevap vermişti." ifadelerini kullandı.

Şehitlerden Muhammed Ebu Ferhane'nin (31) cenazesi Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Abesan el-Kebira beldesindeki Ömer bin Abdulaziz Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından beldedeki mezarlıkta defnedilirken, Şaban Ebu Hatır'ın (26) naaşı da Han Yunus kentine bağlı Beni Suheyla beldesindeki Hamza bin Abdulmuttalib Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından beldedeki mezarlıkta toprağa verildi.

Şehitlerden Mahmud Kışta'nın (23) naaşı ise Refah kentindeki Bedir Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından kentteki mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail, sınırdaki askerlerine ateş açıldığını ileri sürerek dün öğleden sonra Gazze'yi savaş uçakları ve tanklarla vurmuş, saldırılarda 4 Filistinli şehit olmuştu.

İsrail ordusu da bir İsrail askerinin, sınırın Gazze tarafından açılan ateş sonucu öldüğü bilgisini paylaşmıştı.