Filistinli tarihçiden Londra-Kudüs karşılaştırması

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına dünyanın dört bir yanından tepkiler gelmiş ve gerek Hristiyan toplumları gerek Müslüman toplumları bu karara tek vücut olarak karşı çıkmıştı.

Karara tepkiler devam ederken ABD'nin Kudüs tasarısı Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmeyip, Kudüs Filistin'in başkenti olarak tanındı.

FİLİSTİNLİ TARİHÇİDEN LONDRA ÖRNEĞİ

ABD'nin Kudüs kararını değerlendiren Filistinli tarihçi Salman Abu Sitta, Al Jazeera'ye verdiği röportajda Kudüs'ün Filistin'in olduğunu belirterek, "Londra İngilizlerin olmadan önce Kudüs Filistinlilerindi. Yüzyıllardır buradaki Müslüman ve Hristiyan topluluk barış içerisinde ibadet ediyorlardı." dedi.

HİÇBİR ÜLKENİN KUDÜS'Ü BAŞKENT YAPMA YETKİSİ YOKTUR

Kudüs'te Hristiyan, Müslüman ve tüm dinlerin barış içerisinde yaşama hakkı olduğunu dile getiren Abu Sitta, "Hiçbir ülkenin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak yapma yetkisi yoktur" şeklinde konuştu.