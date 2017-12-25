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Filistinli Temimi'nin gözaltı süresi uzatıldı

Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan cesaret ödüllü 16 yaşındaki Filistinli Ahed et-Temimi 4 gün daha gözaltında kalacak.

AA | 25.12.2017 - 20:27..
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Filistinli Temimi'nin gözaltı süresi uzatıldı

İşgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Ramallah kentinin batısındaki Ofer Askeri Mahkemesi, Temimi ailesinin gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılmasına karar verdi.

AYAKLARINI ZİNCİRLE BAĞLADILAR

Mahkemede Temimi’nin babasıyla konuşmasına izin verilmezken, 13 askerin Temimi’yi çevreledikleri ve ayaklarına zincir bağlandığı görüldü. Mahkeme başkanı, Temimi’nin avukatı Sical Kok Efifi’nin müvekkillerinin serbest bırakılması talebini reddetti.

Filistinli Temimi'nin gözaltı süresi uzatıldı

"TÜM GEREKÇELER ASILSIZ"

Filistinli kız çocuğu Temimi’nin babası Basim et-Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İsrail savcılığının öne sürdüğü tüm gerekçeler asılsızdır ve hiçbir dayanağı yoktur. Mahkeme de şekilden ibaret olup işgal gücünün bir malzemesidir. İsrail aşırı sağını razı etmeye çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

Filistinli Temimi'nin gözaltı süresi uzatıldı

"FİLİSTİNLİ CESUR KIZ"

İsrail askerleri geçen hafta salı günü Ahed et-Temimi ile annesi Neriman'ı, bir gün sonra sabah saatlerinde de kuzeni Nur et-Temimi'yi gözaltına almıştı.

"Filistinli cesur kız" olarak bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Filistinli Temimi'nin gözaltı süresi uzatıldı

Filistinli Temimi'nin gözaltı süresi uzatıldı

Filistinli Temimi'nin gözaltı süresi uzatıldı

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