Filistinli tiyatrocular İsrail işgalini sahnede anlatıyor

Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali kapsamında Konya'da Filistin'e Dönüş isimli oyunu sahneleyen Filistinli tiyatro ekibi, 3,5 metrekarelik beyaz bez üzerinde sergiledikleri performansla, İsrail'in sürekli genişleyen Filistin işgalini anlatıyor.

FİLİSTİNLİLERİN YAŞANMIŞ HİKAYALERİ

Mülteci kampındaki zulme maruz kalan Filistinlilerin yaşanmış hikayelerini konu alan oyun, mülteci kampında kurulan 6 kişilik Filistin Özgürlük Tiyatrosu ekibi tarafından Konya Devlet Tiyatrosu'nda sahnelendi.

Filistin Özgürlük Tiyatrosu Direktörü Nabil Elray, sahne öncesi yaptığı açıklamada, tiyatro ekibinin Cenin mülteci kampında, Filistin halkının yaşadıklarını tüm dünya ülkelerine anlatmak için kurulduğunu söyledi.

"TÜRK HALKI KARŞISINDA OYUNUMUZU SERGİLEYECEĞİZ"

Türkiye'de ilk kez Filistinli bir ekibin tiyatro gösterisi yaptığını belirten Nabil Elray,"İnanılmaz derecede heyecanlıyız. İlk defa buradayız ve bunu çok zamandır hayal ediyorduk, istiyorduk. Dünyanın bazı yerlerinde sahne aldık, ancak bugün ilk kez Türk halkı karşısında oyunumuzu sergileyeceğiz" dedi.