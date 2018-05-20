Filistinli tutuklu İsrail hapishanesinde hayatını kaybett

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Aziz Aviysat'ın kalbe kan pıhtısı atması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
TIBBİ İHMAL SUÇLAMASI
Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Er-Remle Hapishanesi hastanesinde tedavisi sırasında kalbine kan pıhtısı atan Filistinli tutuklu Aviysat'ın, Assaf Harofeh Hastanesine nakledilmesinin ardından yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Esirler Cemiyeti, Aviysat'ın vefatının sorumluluğunun, İsrail makamlarına ait olduğunu belirterek, hapishane idaresini, tutuklular hakkında tıbbi ihmalle suçladı.
Kudüs kenti sakinlerinden olduğu belirtilen Aviysat'ın, 2014 yılında tutuklandığı ve 30 yıl hapse mahkum edildiği kaydedildi.