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Filistinliler cuma namazını Kudüs’ün caddelerinde kıldı

İsrail polisi, 50 yaşın altındaki Müslüman erkeklerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermedi.

28.07.2017 - 18:35
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Filistinli Müslümanlar cuma namazını işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Ras El Amud, Vadi El Ceviz ile Mescid-i Aksa’nın çevresindeki eski şehrin Fas (El-Mağaribe), El Halil ve Şam Kapıları ile Selahaddin caddesinde eda etti.

İsrail polisinin geniş güvenlik önlemleri aldığı işgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa çevresinde, çok sayıda kontrol noktası kurdu.

Filistinliler cuma namazını Kudüs’ün caddelerinde kıldı

Filistinliler cuma namazını Kudüs’ün caddelerinde kıldı

MESCİD-İ AKSA'DA 10 BİN KİŞİ NAMAZ KILDI

Mescid-i Aksa Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 10 bin Filistinlinin Harem-i Şerif’te cuma namazı kıldığı ifade edildi.

Mescid-i Aksa’da cuma hutbesi veren Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin de Filistinlilere sükûnet ve sabır çağrısı yaptı.

Şeyh Hüseyin Filistinli Müslümanlara, “İnancınıza sarılınız ve ona sıkı sıkıya tutunun. Biz şiddet yanlısı değiliz. Ancak işgalcilerin Harem-i Şerif’in hürmetini ihlal etmesini asla kabul etmeyiz. Biz Aksa’mızda ibadet etmek istiyoruz. Burası Müslümanların ilk kıblesidir.” dedi.

Filistinliler cuma namazını Kudüs’ün caddelerinde kıldı

Filistinliler cuma namazını Kudüs’ün caddelerinde kıldı

Filistinliler cuma namazını Kudüs’ün caddelerinde kıldı

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