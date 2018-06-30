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Filistinliler, Erdoğan'ın seçim zaferini kutladı

İsrail-Gazze sınırında Filistinliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerdeki başarısını kutladı.

AA | 30.06.2018 - 01:27..
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Gazze İsrail sınırında bir grup Filistinli, ellerinde Erdoğan'ın fotoğrafını ve Türk bayrağını taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerdeki başarısını kutlayan Filistinliler, Erdoğan'a övgü içeren sloganlar attı.

Filistinliler, Erdoğan'ın seçim zaferini kutladı

Filistinli Emin Selim (20), Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, Filistin halkına ve Gazze'ye verdiği destekten dolayı iftihar ettiklerini belirtti.

Filistinliler, Erdoğan'ın seçim zaferini kutladı

"ERDOĞAN'I ÇOK SEVİYORUZ"

 

Selim, "Filistin meselesine yönelik tutumundan dolayı Erdoğan'ı çok seviyoruz. Onu takdir ediyoruz. Biz ve Türkler, bizi öldüren ve yuvalarımızı yıkan İsrail zulmüne karşı tek yüreğiz." dedi.

Filistinliler, Erdoğan'ın seçim zaferini kutladı

Filistinliler, Erdoğan'ın seçim zaferini kutladı

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