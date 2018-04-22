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Filistinliler Gazze için dalgadan elektrik üretti

Filistinli 4 mühendis Gazze'deki elektrik sorununu aşmak için geliştirdikleri projeyle dalga enerjisinden elektrik üretmeyi başardı.

AA | 22.04.2018 - 21:29..
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Gazze Şeridi'ndeki Filistinli 4 mühendis, deniz dalgaları aracılığıyla elektrik enerjisi üretilmesi için yaklaşık 4 yıldır üzerinde çalıştıkları projede başarılı oldu.

Gazze Limanı'nda, projeyi geliştiren mekanik ve elektrik mühendisleri Muşteha İsa, Mahmud Murad, Gazi Subeyh ve Tarık Ebu Zeyd'in yanı sıra El-İslamiye Üniversitesinden akademisyenlerin katıldığı törende, projenin tanıtımı yapıldı.

"TASARLADIĞIMIZ PROJE BAŞARILI OLDU"

Filistinli mekanik mühendisi İsa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'de yaşanan elektrik sorununa çözüm için deniz dalgalarından elektrik üretilmesi projesinin çalışmalarına başladık. Bu çerçevede tasarladığımız mini model başarılı oldu." dedi.

Filistinliler Gazze için dalgadan elektrik üretti

Üniversitede bitirme ödevi olarak başladıkları bu projeyi daha sonra geliştirdiklerini söyleyen İsa, elektrik üretiminde başarılı oldukları ilk an, çalışmalarının olumlu sonuçlandığı için gurur duyduklarını dile getirdi.

AMAÇ 2 MİLYON FİLİSTİNLİYE HİZMET SAĞLAMAK

"Gazze Şeridi'nin 2006'dan bu yana maruz kaldığı elektrik sıkıntısı nedeniyle bitirme projesinde böyle bir konuyu ele almaya karar verdik." diyen İsa, halihazırda bu fikrin başarılı olduğunu, çalışmalarının, bir hizmet projesine dönüştürülme olasılığı durumunda ise projenin geliştirilebileceğini ve ölçeklenebileceğini aktardı.

Filistinliler Gazze için dalgadan elektrik üretti

İsa, araştırmacılara sunulan imkanların kısıtlı olması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki araştırmaların da sınırlı olduğunu ifade ederek, projelerini, Gazze'deki enerji sıkıntısına maruz kalan 2 milyondan fazla Filistinli vatandaşa hizmet veren bir çalışmaya dönüştürmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Filistinliler Gazze için dalgadan elektrik üretti

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