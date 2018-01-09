Filistinliler İsrail'ı tanımayı ertelemeyi tartışıyor

Filistin Kurtuluş Örgütü Siyasi Komitesinin Ramallah'taki toplantısında, Merkez Konseyde tartışılması için tavsiye niteliğinde 19 maddeden oluşan bir belge yayımlandı.

"İSRAİL'İ TANIMA ASKIYA ALINSIN"

FKÖ Yönetim Kurulu üyeleri ile Filistinli parti liderlerinden oluşan ve FKÖ'nün alacağı kararları belirlemekle görevli Siyasi Komitenin belgesindeki en önemli başlıklar arasında "İsrail, Filistin devletini tanıyıncaya kadar FKÖ'nün İsrail'i tanımasının askıya alınması, Tel Aviv yönetimiyle ekonomik, siyasi ve güvenlik ilişkilerinin sınırlandırılması ve 'Filistin yönetimi' aşamasından 'işgal altındaki devlet' aşamasına geçilmesi için plan yapılması" yer aldı.

"2018'DE İSRAİL'İN İŞGALİ SON BULSUN" ÇAĞRISI

Belgede ayrıca, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Birleşmiş Milletlerde (BM) Eylül 2017'de yaptığı ve "İsrail'in tanınmasının karşılıksız olmayacağı, dünyada hiçbir ülkenin coğrafi sınırlarını belirlemeksizin İsrail'i tanımaya devam etmeyeceği" yönündeki açıklamaları vurgulandı.

Belgede, 2018'in İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki işgalinin son bulacağı ve Filistin'in işgal edilmiş bir devlet olduğunun kabulü için çalışılacak bir yıl olması çağrısı yapıldı.

BM'DE ABBASIN KONUŞMASI İÇİN ÇAĞRI

Abbas'ın, Merkez Konseyin kararlarını açıklayacağı bir konuşma yapması için BM Güvenlik Konseyinin özel oturum düzenlemeye çağrılmasının istendiği belgede, BM Güvenlik Konseyi aracılığıyla Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması ve Filistin'in BM'ye tam üyelik talebinin yinelenmesinin gerekliliği üzerinde duruldu.

Siyasi Komite belgesinde, "bir sonraki aşamanın stratejik temellerinin belirlenmesi, Filistin ulusal birliğini sağlamlaştırmak ve FKÖ kurumlarını etkinleştirmek için yeni Merkez Konsey ile Yönetim Kurulunun seçilmesi" önerildi.

"İSRAİL'İN SAVAŞ SUÇLARI SORUŞTURULSUN"

Belgede, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatması için gerekli çabanın sarf edilmesi de tavsiye edildi.

Merkez Konsey, Mart 2015'teki toplantısında İsrail ile güvenlik koordinasyonunun durdurulmasına karar vermişti.

Nisan 2015'te UCM'ye üye olan Filistin, İsrail'in işlediği suçlarla ilgili soruşturma başlatılması talebinde bulunmuş, mahkeme ise Filistin topraklarındaki durumun incelemeye alındığını belirtmiş ancak Filistin'in sunduğu dosyalarla ilgili soruşturma açılıp açılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapmamıştı.

Filistin Merkez Konseyinin, "Kudüs, Filistin'in ebedi başkenti" temasıyla düzenleyeceği toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump'un Kudüs kararına verilecek yanıtlar tartışılacak.