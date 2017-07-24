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Filistinliler maketten dedektörleri yaktı

Beytüllahim'de çok sayıda Filistinli, maketten yaptıkları metal arama dedektörlerini yaktı.

24.07.2017 - 08:56
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Onlarca Filistinli, Beytüllahim'in kuzey girişinde bulunan kontrol noktası yakınlarında toplanarak maketten yaptıkları dedektörlerin önünde namaz kıldı.

Filistinliler, daha sonra İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini protesto etmek amacıyla söz konusu dedektörleri yaktı.

İSRAİL ASKERLERİ SALDIRDI

Bölgede ayrıca İsrail askerleriyle Filistinliler arasında küçük çaplı çatışma yaşandı. İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanması nedeniyle çok sayıda kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Filistinliler maketten dedektörleri yaktı

ÖLEN FİLİSTİNLİLER

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da 14 Temmuz Cuma günü silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in kapılarından 2'sini pazar günü açmış ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

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