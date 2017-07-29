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Filistinliler Mescid-i Aksa'ya akın etti

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları açmasıyla birlikte Filistinliler kutlama yaptı.

29.07.2017 - 11:46
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İsrail'in Mescid-i Aksa'ya girişlerde uyguladığı kısıtlamaları kaldırmasının ardından, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bekleyen Filistinliler, akşam ve yatsı namazını Aksa'da kıldı.

Filistinliler Mescid-i Aksa'ya akın etti

FİLİSTİNLİLER AKSA'YA GİRDİ

İsrail'in cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya girişlere getirdiği 50 yaş sınırını kaldırmasının ardından, binlerce kişi Aksa'ya akın etti. Aksa'ya giren Filistinliler, sevinç gösterilerinde bulundu, avluda secde ederek toprağı öptü.

Aksa'nın avlusunda toplanan Filistinliler, tekbir getirerek gruplar halinde slogan attı. Güneş batmaya başladığında, sayıları binlere ulaşan kalabalık, ezanın okunmasının ardından akşam namazını kıldı.

Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları açıldı İZLE

Filistinliler Mescid-i Aksa'ya akın etti

AKSA ÇEVRESİNDE KUTLAMALAR YAPILDI

Namazın ardından gençler ve çocuklar, tatlı ve şekerleme dağıttı. Öte yandan işgal altındaki Doğu Kudüs'ün bir çok bölgesinden de havai fişeklerin atıldığı görüldü.

Öte yandan, Kudüs çevresinde Filistinli şoförler, korna çalarak Mescid-i Aksa'nın açılması kutlamalarına eşlik etti.

Filistinliler Mescid-i Aksa'ya akın etti

KRİZ AŞILDI

Kudüs çevresinde kutlama yapanların yanına giden Kudüs Müftüsü Muhammed Hüseyni'nin omuzlarda taşındığı görüntüler de sosyal medyada yoğun ilgi gördü. İsrail yönetimi, iki hafta aradan sonra dün Mescid-i Aksa'ya giren Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmiş ve dışarı çıkarmaya çalışmıştı.

Mescid-i Aksa'ya girişleri cuma namazında 50 yaş ile sınırlayan İsrail yönetim, işgal altındaki Doğu Kudüs'e çıkan bir çok yolda kontrol noktaları oluşturarak, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engellemişti.

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