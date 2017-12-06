Filistinliler sokakta

ABD'nin Kudüs kararı güne damgasını vuran olay oldu. gerek İslam alemi gerekse de dünya genelinde büyük ses getiren bu hukuksuz olay büyük protestoların, hatta intifada hareketinin fitilini ateşledi.

HAN YUNUS SOKAKLARI FİLİSTİNLİLERLE DOLDU

Gazze'ye bağlı bir bölge olan Han Yunus'ta binlerce Filistinli sokaklara indi. Kudüs kararını protesto eden Filistinliler, Kudüs için gösteri düzenledi.

Genci, yaşlısı, kadını, erkeği fark etmeksizin bir araya gelen kalabalık, Kudüs kararına lanetler yağdırdı, "Kudüs Müslümanlarındır" sloganları attı.

İNTİFADA BEKLENTİSİ

Kudüs'ün gasp edilmesi kararı tüm dünyada geniş yankılar uyandırırken, Gazze'de başlayan ayaklanmalar, intifada çağrılarını güçlendiriyor. İsrail karşıtı sivil itaatsizlik ve direnişin ismi olan intifadan, Filistinli halklar, İslam alemi ve sosyal medyanın da gündemine girdi.