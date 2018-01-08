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Filistinlilere saldıran İsrailliler ceza almıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin halkına ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiren İsraillilerin çoğunun herhangi bir ceza almadığı bildirildi.

AA | 08.01.2018 - 14:00..
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İsrailli insan hakları kuruluşu "Yesh Din"in yayınladığı raporda, "Filistinlileri hedef alan İsrailli saldırganlara karşı yetkililerin hoşgörü içinde olduğunu gösteren veriler bulunduğu" belirtildi.

ÜZERİ KAPATILIYOR

İsraillilerin 2005'ten bu yana Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik saldırıları hakkında hazırlanan bin 200 soruşturma dosyasının incelendiği belirtilen raporda, "söz konusu dosyalardan sadece yüzde 3'ünün ceza ile sonuçlandığı, yüzde 8,1'inin ise iddianame hazırlanarak kapatıldığı" aktarıldı.

Filistinlilere saldıran İsrailliler ceza almıyor

FİLİSTİN HALKININ DA KORUNMASI GEREKİYOR

Raporda ayrıca, "Batı Şeria'yı işgal eden bir güç olarak İsrail'in Filistin halkını da koruması gerekiyor. İsrail yönetimi ise Filistinli sivillere yönelik saldırıların önlenmesi için gerekeni yapmıyor." ifadeleri kullandı.

YASA DIŞI

İsrail tarafından 1967'den bu yana işgal altında tutulan Batı Şeria'da 400 binden fazla Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.

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