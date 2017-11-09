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Filiz Aker'in otopsi raporu tamamlandı

Vatan Şaşmaz'ı öldürüp intihar eden Filiz Aker'in kanında alkol ve psikiyatrik tedavide kullanılan ilaçlara rastlandı.

09.11.2017 - 11:32
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Filiz Aker'in otopsi raporu tamamlandı

Ünlü sunucu ve dizi oyuncusu Vatan Şaşmaz'ı vurduktan sonra intihar eden eski manken Filiz Aker'in detaylı otopsi raporu hazırlandı.

RAPOR SAVCILIKTA

Aker'den alınan doku ve kan numunelerini tetkik eden Kimya İhtisas Kurulu uzmanları Aker'in kanında yüksek oranda alkol ve kırmızı reçete ile satılan psikiyatri ilaçlarının etken maddelerinin bulunduğunu tespit etti. Ayrıntılı rapor savcılığa gönderildi.

PSİKİYATRİ İLAÇLARI KULLANDIĞI SÖYLENİYORDU

Vatan Şaşmaz cinayetinin ardından Filiz Aker'in psikolojisinin bozuk olduğu ve psikiyatri ilaçları kullandığı iddia edilmişti. Ortaya çıkan raporla iddialar doğrulanmış oldu.

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