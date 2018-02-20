Filiz Akın Kadir İnanır'ın doktoruna ameliyat oldu

Şahdamarında yüzde 80 tıkanıklık bulunan Filiz Akın, Kadir İnanır’ın doktoruna giderek gizli bir operasyon yaptırdı. Pıhtı atma riski olan damar stentle açıldı. Üç gün yoğun bakımda tutulan Akın, dün taburcu oldu.

"YAŞAMSAL MÜCADELE SIRASINDA TALİHSİZLİK OLDU"

Evinde istirahatte olan Filiz Akın, sağlık durumuyla ilgili konuştu. İyi olduğunu açıklayan sanatçı, “Yaşamsal mücadele sırasında talihsizliklerim oldu. Aylardır hastalıklarla mücadele ediyorum. Fakat bütün bunları ameliyatla aştığımı düşünüyorum. İnşallah bundan sonra daha sağlıklı günler olur, benim için.” dedi.

Türk sinemasının usta ismi Filiz Akın