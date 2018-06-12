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Filiz Akın serumlarla ayakta duruyor

Duyurduğu kötü haberler nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen Onur Akay, Filiz Akın 'ın son durumundan bahsetti.

Haber Merkezi | 12.06.2018 - 12:31..
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Filiz Akın serumlarla ayakta duruyor

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Yeşilçam’ın ünlü ismi Filiz Akın’ın geçen hafta Markeş’e dünyaca ünlü argan yağının yapılışını seyretmeye gittiğini, ancak serum ve ilaçlarla çok kısa bir müddet ayakta durabildiğini yazdı.

"BANA ÇOK GÜZEL ŞEYLER YAŞATIYORLAR"

Onur Akay, "Geçen hafta Marekeş'te dünyaca ünlü argan yağının yapılışını seyretmeye giden Filiz Hanım, yine serumlarla ve kullandığı ilaçlarla sadece bir müddet ayakta durabilmiş. Filiz Akın, ‘Takviyelerle, ailem, arkadaşlarım, dostlarım kısa zaman dilimleri içinde bana çok güzel şeyler yaşatıyorlar. Şükretmek ve hayata katılabilmek güzel şey.'dedi. Usta sanatçımıza acil şifalar dilerim.” ifadelerini kullanarak yazısında Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit'le yıllar önce çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

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