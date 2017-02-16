Filiz Taçbaş adliyede sinir krizi geçirdi

Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş’a, özel fotoğraflarının internet ortamından kaldırılması için anlaştığı bilgisayar uzmanı tarafından zorla senet imzalatılmasına ilişkin dava olaylı sonuçlandı.

ADLİYEDE KENDİNİ KAYBETTİ

Duruşmada söz alan oyuncu Taçbaş, hıçkırıklarla ağlayarak, “Söyleyecek çok şey var, sinirlerim çok bozuk. Ben bir anne olarak onurumla ne yapabilirim? Hangi anneye sorarsanız, sadece odaklandığı nokta kızıdır. Ben eşimden yeni ayrılmıştım, kızımla yaşamaya başlamıştım. Kürsüdeki sanık karşıma geçip, bunları imzalayacaksın, yoksa gitmeyeceğim, yakınlarda akrabalarım var, onları da çağırırım” ifadelerini kullandı.

Kararın açıklanmasıyla birlikte Taçbaş bir süre duruşma salonundan çıkmadı. Sanığın mahkeme önünden gitmesini bekleyen Taçbaş, salondan çıktıktan sonra önce bir süre karara tepki göstererek bağırdı. Yaklaşık 10 metre yürüdükten sonra korkuluklara dayanan Taçbaş, bir anda yere yığıldı.

NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, oyuncu Filiz Taçbaş, gençlik yıllarına ait özel fotoğraflarının bazı internet sitelerinde yer almasından rahatsız olmuş, anlaşmış olduğu bir bilgisayar uzmanına fotoğrafları kaldırtmıştı. Taçbaş, yüksek miktardaki ücreti ödeyemeyince bilgisayar uzmanı bir süre sonra Taçbaş’ı arayarak buluşma talep etmişti.

Filiz Taçbaş kızı Selin Yavuz, bilgisayar uzmanı Muhammed Kobazoğlu ise Fatih Taşçı isimli arkadaşıyla buluşma yerine gitmiş, alınacak para karşılığında ünlü oyuncuya bir senet imzalatılmıştı. İddiaya göre senedi imzalamayı kabul etmeyen ünlü oyuncuyu, “Yaşadığın yeri biliyoruz. Kızının sağlığını düşünüyorsan imzalarsın” şeklinde tehdit edilmiş, bunun üzerine Taçbaş, senedi imzalayarak olay yerinden ayrılmıştı.