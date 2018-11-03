taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4322
Euro
6.1844
Altın
1232.89
Borsa
94123.02
Gram Altın
215.386

Filmleri aratmayan kovalamaca: Polis 5 saldırganı yakaladı

Adana’da bir ikameti kurşunladıktan sonra otomobil ile kaçan 5 kişi, polislerin film gibi aratmayan kovalamacı sonucunda yakalandı.

İHA | 03.11.2018 - 04:45..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Otomobil sürücüsü polise yakalandıktan sonra "Silahımız vardı ondan kaçıyorduk" diye kendisini savundu.

Filmleri aratmayan kovalamaca: Polis 5 saldırganı yakaladı


POLİSİN İHTARINA UYMADILAR

Seyhan İlçesi’nde bir ikamete pompalı tüfekle kurşun yağdıran 5 kişi, 33 SR 788 plakalı otomobile binerek kaçtı. Aracın plakası bölge ekipleri verildi. Seyhan Devriye Ekipleri ise araca D-400 karayolu üzerinde ‘dur’ ihtarında bulundu.

Polisin uyarılarına aldırış etmeyen araç sürücüsü Ö.Ö (40) yaklaşık 5 kilometre boyunca polisten kaçmaya çalıştı. Ekipler, Seyhan İlçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerine aracın önünü keserek durdurdu.

Otomobil içerisinde yapılan aramada ikameti kurşunladıkları pompalı tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Filmleri aratmayan kovalamaca: Polis 5 saldırganı yakaladı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
G.Saray'dan Belhanda ve Rodrigues paylaşımı

G.Saray'dan Belhanda ve Rodrigues paylaşımı

150
Abdurrahim Albayrak'tan TFF'ye seçim mesajı

Abdurrahim Albayrak'tan TFF'ye seçim mesajı

84
Şırnak'ta 18 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 18 terörist etkisiz hale getirildi

36
Galatasaraylı taraftarlar güvenlik görevlisini darp etti

Galatasaraylı taraftarlar güvenlik görevlisini darp etti

22
Ali Koç ile Abdurrahim Albayrak'tan sıcak pozlar

Ali Koç ile Abdurrahim Albayrak'tan sıcak pozlar

21
Yahudi yerleşimciler 5 Filistinliyi yaraladı

Yahudi yerleşimciler 5 Filistinliyi yaraladı

10
Samsun'un 3 ilçesinde huzur uygulaması

Samsun'un 3 ilçesinde huzur uygulaması

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM