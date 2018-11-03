Filmleri aratmayan kovalamaca: Polis 5 saldırganı yakaladı

Otomobil sürücüsü polise yakalandıktan sonra "Silahımız vardı ondan kaçıyorduk" diye kendisini savundu.





POLİSİN İHTARINA UYMADILAR

Seyhan İlçesi’nde bir ikamete pompalı tüfekle kurşun yağdıran 5 kişi, 33 SR 788 plakalı otomobile binerek kaçtı. Aracın plakası bölge ekipleri verildi. Seyhan Devriye Ekipleri ise araca D-400 karayolu üzerinde ‘dur’ ihtarında bulundu.

Polisin uyarılarına aldırış etmeyen araç sürücüsü Ö.Ö (40) yaklaşık 5 kilometre boyunca polisten kaçmaya çalıştı. Ekipler, Seyhan İlçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerine aracın önünü keserek durdurdu.



Otomobil içerisinde yapılan aramada ikameti kurşunladıkları pompalı tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi.



