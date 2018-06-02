Financial Times İnce ile Erdoğan'ın benzerliklerini yazdı

İngiliz Financial Times (FT), CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Ne kadar benzediğini" yazdı.

TEK ÖZELLİKLERİ RİZE DEĞİL, İKİSİ DE UZUN BOYLU

FT'ye göre; "Rizeli Erdoğan'ın Karadeniz'in bu bölgesinde önemli bir desteği var. İnce'nin annesi de Rize doğumlu. Ancak tek ortak özellikleri bu değil: İkisi de uzun boylu ve keskin siyasi söylemlere sahipler."

İNCE BİSİKLET SÜRÜYOR

Siyasi kariyeri Erdoğan'ın 10 yıl gerisinde olan İnce'nin kendini çok farklı bir siyasetçi olarak nitelediğini belirten FT, haberini şöyle sürdürüyor:

"İnce, bisiklet sürüyor, Erdoğan gibi sarayda değil evinde yaşayacağını söylüyor. Muhalefeti 'çöp' ve 'vatan haini' olarak gören Erdoğan'dan farklı olarak, 80 milyonun cumhurbaşkanı olma sözü veriyor."