Financial Times Türkiye batıyor haberi yapmaya çalışıyor

İngiltere'nin ve dünyanın saygın ekonomi gazetelerinden biri olduğu kadar Türk düşmanı olan Financial Times Türkiye batıyor haberleri yapmaya devam ediyor. Türkiye muhabiri tarafından yapılan haber için Bayrampaşa'ya gelen gazete, burada halkın yeme içme alışkanlıkları üzerinden ekonomi değerlendirmesi yaptı.

"BAYRAMPAŞA'DA ETKİSİ YENİ HİSSEDİLİYOR"

Gazetenin Türkiye muhabiri Laura Pitel tarafından yapılan haberde Pitel, Bayrampaşa’ya giderek hem esnaftan hem de vatandaştan görüş aldı.

Türk Lirası’nın atlattığı ve geçtiğimiz dönemde yaşadığı dolar darboğazı endeniyle yaşadığı sıkıntıları sokağa soran Pitel, “Bayrampaşa’da bunun etkisi yeni hissediliyor. Ev alışverişini yapan kadınlar daha dikkatli tüketici oldu” ifadesini kullandı.

"YEME İÇME ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİ"

Pitel yaptığı araştırmada bir detaya daha yer verdi. Özellikle yiyecek içecek sektöründe yaşanan fiyat artışına ilişkin "Bazı insanların yarım porsiyon köfte istediğini ya da döner kebap yerine kuru fasulye tercih ettiğini söyledi. Bayrampaşa’da bazı esnaf yaşanan ekonomik durumun sebebinin ABD Başkanı Trump olduğunu söylüyor” ifadelerini kullandı.