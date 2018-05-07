Financial Times'ın Cerablus izlenimleri

Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyine yerleşmeyi planlayan terör örgütlerine büyük bir darbe vuran Türkiye, bölgede barış ve huzur ortamının sağlanması için büyük bir çalışma başlattı.

İngiltere'de yayın yapan Financial Times, Türkiye'nin bölgedeki çalışmalarını yerinde inceledi.

SURİYELİLERİ TÜRKİYE'YE MİNNETTAR

Türkiye'nin yaptıklarını hayranlıkla sayfalarına taşıyan İngilizler, Suriyelilerin Türkiye'ye minnettar olduğunu yazdı.

CERABLUS 18 AYDA YENİDEN DOĞDU

Gazetede çıkan haberde; "Türkiye son 18 ayda bölgeye büyük kaynaklar akıttı. Türk bakanlıklar hasar gören binaların onarımına, hastane ve sağlık kliniklerin inşasına yardım etti, okulları yeniden açtı. Yüzlerce öğretmenin, doktorun ve polisin maaşını Türkiye ödüyor. Cerablus'a elektrik ulaştırılması için 3 kilometrelik bir kablo döşendi." ifadeleri kullanıldı.

SURİYELİLER GERİ GİDİYOR

Türk askeri tarafından güvenliğin sağlandığı bölgede barış ortamının sağlanmasıyla birlikte, ülkelerinden kaçan Suriyelilerin de geri dönmeye başladığı belirtildi.