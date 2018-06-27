Finansal piyasaların geleceği Sabancı Üniversitesi'nde

İş hayatı ve gelecek vizyonuna dair Türkiye'nin önemli etkinliklerinden biri olan Sabancı Üniversitesi'nin organizastörlüğünde gerçekleştirilen Center of Excellence in Finance'in (CEF) uluslararası konferansının ikincisi düzenlendi.

"Finansal Piyasaların Geleceği" konferansında gençlere iş hayatına dair önemli tavsiyelerde bulunuldu.

"ANNENİZE YAPTIĞINIZ İŞİ ANLATABİLİYORSANIZ İŞSİZ KALACAKSINIZ"

İş dünyasının ünlü isimlerinin de katıldığı organizasyona General Elektrik CEO'su Canan Özsoy damgasını vardı.

GE Türkiye CEO’su Canan Özsoy “Eğer annenize yaptığınız işi 5-10 dakika içinde anlatabiliyor ve o da anlıyorsa ileride işsiz kalacaksınız.” dedi. Özsoy'un bu sözleri günümüz ve gelecekteki iş kollarının geçmiştekilere göre daha komplike bir yapıda olması ve yeni, dinamik bir ruha sahip olduğu için tüm karmaşıklığına rağmen yeni nesin iş alanlarına yönelinmesi tavsiyesi olarak algılandı.