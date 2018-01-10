Fındık ağaçları tehlike altında

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "Havalar soğumazsa 2018 sezonu için fiyatı değil fındığı konuşabiliriz.” dedi.

"SOĞUK HAVAYA İHTİYACIMIZ VAR"

2018 fındık sezonu için değerlendirmelerde bulunan Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurettin Karan, “Yaşanan yalancı bahar havaları nedeniyle fındıkta karanfiller yoğun bir şekilde açmaya başladı. Bununla beraber tabi fındıkta erkek çiçekler dediğimiz püsenekler yeterli seviyeye gelmediği için sıkıntılı bir süreç var önümüzde. Mevsim sanki çok erken girdi gibi şu an sanki Mart ayını yaşıyormuşuz gibi bir durum oluştu ve böyle giderse yapraklar açma noktasına gelecek. Bu durumunda önümüzde ki süreçte ciddi manada sıkıntılar oluşturacağını düşünüyoruz. Şu an için bir fındık fiyat endeksi konuşuyorduk ama havalar böyle giderse fiyat değil fındık olup olmayacağı endeksi konuşabiliriz.” dedi.

“Şu anda fındık için çok acil soğuk havaya ihtiyacımız var” diyen Karan, "Eğer havalar böyle giderse erken uyanmak olacak yalancı bahardan dolayı. Kışın bitmesine uzun bir süreç var daha Nisan ayının 15’ine kadar sıkıntı devam ediyor fındık bölgelerinde. Uzun bir süreç var önümüzde ama bu süreçte fındıklar dayanmayabilir.” diye konuştu.

"SİGORTALARINIZI YAPTIRIN"

Yalancı bahar ile yaşanacak fındıkta erken uyanma sonrası üreticilerin herhangi bir zarar uğramaması için tarım sigortalarını yaptırması gerektiğini konusunda uyarılarda bulunan Oda Başkanı Nurittin Karan, ”İklimsel koşullardan dolayı yapabileceğimiz çok bir şey yok ama burada yapılması gereken üreticilerimiz tarım sigortalarını kesinlikle yaptırmalarını istiyoruz. Bu sene 2014 senesine benziyor o sende don afeti olmuştu ve o zaman ki iklim şartları devam ediyor gibi gözüküyor şu anda.” ifadelerini kullandı.



"ÜRETİCİNİN ELİNDE FINDIK BİTTİ FİYATTA YÜKSELİŞ BEKLİYORUZ"

Üreticinin elinde fındık kalmadığı için fiyatların yükselebileceğini kaydeden Karan şöyle devam eti; “Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 10,5 Liradan devam ediyor, Giresun kalite için serbest piyasada da 10 lira 20 kuruş gibi bir fiyat var ama biz üreticilerin elinde fındık kalmadığını biliyoruz ve hatta manalarının elinde de fındık kalmadı onun için bundan sonra piyasada fındığın azalmasından dolayı fiyatlarda bir yükseliş bekliyoruz.”