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Fındık tarlasında Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı

Jandarma ekipleri, Sakarya'da yaptıkları takip sonucunda Hint keneviri yetiştiren bir kişiyi yakaladı.

İHA | 23.06.2018 - 01:48..
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Türkiye geneli başlatılan, 'Kaçakçılık ve Güven Operasyonu' kapsamında Jandarma ekipleri Arifiye'de bir eve baskın düzenledi. Fındık tarlasında Hint keneviri yetiştiren B.U. gözaltına alındı.

Fındık tarlasında Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı


CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda fındık bahçesinde 850 kök Hint Kenevirinin ekili olduğu tespit ederek Hint kenevirlere el konuldu. Kenevir ekicisi B.U. isimli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderildi.

Fındık tarlasında Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı


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